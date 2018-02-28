أعلن مركز المصالحة الروسي في سوريا، يوم الأربعاء، أن أكثر من 300 مدني لم يتمكنوا من مغادرة الغوطة الشرقية بسبب استهداف معبر الخروج الآمن في مخيم الوافدين بالقذائف، في وقت سقطت فيه 4 قذائف بمحيط المعبر لليوم الثاني على التوالي.

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا

وقال الناطق باسم مركز المصالحة الروسي في سوريا اللواء فلاديمير زولوتوخين للصحفيين "وفق المعطيات التي وصلت منذ بضع ساعات، ففي شمال شرق دوما منذ الصباح تجمع أكثر من 300 مدني لم يتمكنوا من الخروج عبر الممر الإنساني بسبب قصف مسلحي (جيش الإسلام)".

واضاف زولوتوخين أنه "منذ بدء الهدنة الإنسانية تعرض الممر لقصف مرتين بالهاون والقصف جاء من منطقة حوش مبارك. واكد عدم سقوط ضحايا".

ومن جانبها، قالت وكالة (سانا) الرسمية ان 5 قذائف على الأقل سقطت في محيط الممر الآمن لخروج المدنيين بمخيم الوافدين.

وبدأ عند الساعة التاسعة من صباح الأربعاء، اليوم الثاني من هدنة إنسانية يومية أعلنتها روسيا، ومدتها خمس ساعات، بهدف إفساح المجال للمدنيين الراغبين بالخروج من الغوطة.

وذلك بعد منع المسلحين أمس خروج أي مدني.

واتهمت روسيا جماعات المعارضة المسلحة يوم الثلاثاء بعرقلة ايصال المساعدات ومنع خروج المدنيين من الغوطة الشرقية، واستهداف معبر الخروج الآمن الذي تم تخصيصه في مخيم الوافدين لخروج المدنيين، الأمر الذي ادى لإصابة خمس أشخاص، الأمر الذي نفاه "جيش الإسلام".