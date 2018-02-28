بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع المبعوث الدولي الخاص إلى سوريا ستافان دي ميستورا، يوم الأربعاء، تشكيل اللجنة الدستورية في سوريا وتطبيق قرار مجلس الأمن بشأن الهدنة هناك.

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وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان، أن الطرفان بحثا تحقيق قرارات مؤتمر الحوار الوطني السوري الذي عُقد في مدينة سوتشي الروسية، أواخر كانون الثاني الماضي، وفي مقدمتها تشكيل لجنة دستورية تضم ممثلين عن دمشق وطيفا واسعا من المعارضة السورية".

وكان المشاركون في مؤتمر سوتشي الذي عقد في الـ 29 والـ 30 من كانون الثاني الماضي أكدوا في البيان الختامي الالتزام الكامل بسيادة واستقلال وسلامة ووحدة سورية أرضا وشعبا وان الشعب السوري هو الذي يحدد مستقبل بلاده وضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة والجيش العربي السوري.

كما اتفق المشاركون في المؤتمر على تشكيل اللجنة الدستورية في جنيف وإجراء انتخابات ديمقراطية في سوريا.وتابع البيان ان "لافروف ودي ميستورا تناولا أيضا تخفيف حدة الأزمة الإنسانية في سوريا في ضوء تبني مجلس الأمن الدولي، القرار 2401 ".

ونص القرار الذي تبناه مجلس الأمن مساء السبت الماضي، على وقف الأعمال القتالية في عموم أراضي سوريا، باستثناء عمليات تستهدف المجموعات الإرهابية هناك.

وجاء لقاء لافروف ودي ميستورا في جنيف على هامش الدورة الـ37 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

سيريانيوز