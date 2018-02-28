اتهم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، يوم الأربعاء، الولايات المتحدة باستغلال مزاعم لا أساس لها، من أجل تخطيط سياسة ضد سوريا.

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ونقلت وكالة (رويترز) عن لافروف قوله أمام مؤتمر نزع السلاح في جنيف، ان "الولايات المتحدة وحلفاءها تقوم باستغلال مزاعم لا أساس لها من الصحة عن استخدام دمشق لأسلحة سامة كأداة تخطيط سياسي مناهض لسوريا".

وأكد الوزير الروسي ان "سوريا تخلصت من مخزونات الأسلحة الكيماوية ووضعتها تحت السيطرة الدولية رغم المزاعم السخيفة الموجهة لحكومة الرئيس السوري بشار الأسد."

ووافقت سوريا على تدمير أسلحتها الكيمياوية في عام 2013 بموجب اتفاق توسطت فيه موسكو وواشنطن. وأيد مجلس الأمن هذا الاتفاق بقرار قال إنه في حالة عدم الانصياع "بما في ذلك نقل الأسلحة الكيمياوية دون تصريح أو أي استخدام للأسلحة الكيمياوية من قبل أي شخص" في سوريا ستفرض إجراءات بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.

وكانت (رويترز) نقلت عن مصادر دبلوماسية قولها ان منظمة حظر الأسلحة الكيماوية بدأت الأحد تحقيقاً في هجمات وقعت في الآونة الأخيرة بالغوطة الشرقية المحاصرة، لتحديد ما إن كانت أسلحة محظورة قد استخدمت.

وألمحت بريطانيا يوم الثلاثاء، لإمكانية مشاركتها بضربات أمريكية، ضد القوات النظامية في حال ثبت استخدامها الكيميائي ضد المدنيين.

وكانت المعارضة اتهمت الجيش النظامي باستخدام غاز الكلور السام في هجوم على بلدة الشيفونية يوم الأحد، أدى لـ18 حالة اختناق.

وحذرت روسيا من مخطط تعده مجموعات مسلحة، لاتهام الجيش النظامي بتنفيذ هجمات بأسلحة كيماوية في الغوطة الشرقية، على غرار ماحدث في خان شيخون بريف ادلب.

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