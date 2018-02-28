قال المبعوث الأمريكي في مؤتمر نزع السلاح روبرت وود، يوم الأربعاء، إن روسيا خرقت التزاماتها كضامن لتدمير مخزون سوريا من الأسلحة الكيماوية ومنع حكومة الرئيس السوري بشار الأسد من استخدامها.

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وأضاف للصحفيين في جنيف "تقف روسيا في الجانب الخاطئ من التاريخ فيما يتعلق باستخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا".

وأعرب وود عن اعتقاده بأن " هناك علاقة طويلة بين كوريا الشمالية وسوريا فيما يتعلق بالنشاط الصاروخي والأسلحة الكيماوية ومكوناتها".

ووافقت سوريا على تدمير أسلحتها الكيمياوية في عام 2013 بموجب اتفاق توسطت فيه موسكو وواشنطن. وأيد مجلس الأمن هذا الاتفاق بقرار قال إنه في حالة عدم الانصياع "بما في ذلك نقل الأسلحة الكيمياوية دون تصريح أو أي استخدام للأسلحة الكيمياوية من قبل أي شخص" في سوريا ستفرض إجراءات بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.

وتتهم واشنطن استناداً لادعاءات المعارضة، الجيش النظامي باستخدام مواد سامة واسلحة كيميائية في الهجمات، الأمر الذي ينفيه النظامي وروسيا، معتبرين ذلك مزاعم غير صحيحة.

واتهمت المعارضة مؤخراً الجيش النظامي باستخدام غاز الكلور بهجوم على بلدة الشيفونية في الغوطة الشرقية، تلاه تصريح مصادر دبلوماسية ببدء منظمة حظر الأسلحة تحقيقاً في تلك الهجمات.

سيريانيوز