الذهب ينخفض مجدداً ويسجل 17300 ليرة الاخبار الاقتصادية شارك

واصل سعر الذهب، يوم الأربعاء، انخفاضه وسجل الغرام 17300 ليرة.

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا وحددت الجمعية الحرفية للصياغة وصناعة المجوهرات بدمشق سعر غرام الــ21 قيراط بـ17300 ليرة للمبيع وبـ17200 ليرة للشراء. وحددت الجمعية سعر غرام الـ18 قيراط بـ14830 ليرة للمبيع، وبـ14730 ليرة للشراء. وكان سعر الذهب سجل يوم الثلاثاء 17400 ليرة لغرام الـ21 قيراط. سيريانيوز

2018-02-28 10:35:23 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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