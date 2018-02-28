التقى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، يوم الأربعاء, الذي يقوم زيارة رسمية إلى المملكة، هي الأولى بعد رجوعه عن قرار الاستقالة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أنه جرى خلال اللقاء "استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث مستجدات الأحداث على الساحة اللبنانية".

ومن المقرر أن يلتقي الحريري لاحقا ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان.

وكان في استقبال الحريري في مطار الرياض المستشار في الديوان الملكي نزار العلولا، والوزير المفوض وليد البخاري والسفير اللبناني بالمملكة فوزي كبارة، وفق ما ذكرته قناة "المستقبل" الفضائية.

وكان المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري, قال في وقت سابق من يوم الأربعاء, أن الحريري وصل إلى السعودية في أول زيارة للمملكة منذ أعلن بشكل مفاجئ استقالته في تشرين الثاني الماضي, لافتا إلى أنه غادر بيروت في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء تلبية لدعوة الملك سلمان, مضيفا أنه سيلتقي مع الملك ومع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وكان الحريري أعلن استقالته من رئاسة الوزراء في 4 تشرين الثاني بشكل مفاجئ وغير متوقع, وذلك من خلال بيان على التلفزيون أثناء وجوده في العاصمة السعودية الرياض, وهاجم بشدة كلا من إيران و"حزب الله"، معتبرا أن الأجواء الحالية في لبنان تشبه تلك التي سبقت اغتيال والده، رفيق الحريري.

واتهم مسؤولون لبنانيون وقتها السعودية بإجبار الحريري على الاستقالة ووضعه قيد الإقامة الجبرية إلى أن تدخلت فرنسا، وهو ما تنفيه السعودية.

وأدت استقالة الحريري إلى نشوب أزمة سياسية في لبنان , فضلا عن تصاعد الأزمة والحرب الكلامية بين السعودية و "حزب الله" اللبناني, وتبادل الاتهامات بين الطرفين حول المشاركة في الأعمال الإرهابية.

إلا أن الحريري عاد إلى بيروت بعدها بأسابيع وعدل عن استقالته، وهو ما أزاح شبح أزمة أثارت مخاوف على استقرار لبنان.

سيريانيوز