قالت مصادر أمنية تركية, يوم الثلاثاء, ان فرق الدرك التركية ضبطت 30 لاجئا سورياً في ولاية (قرقلار ايلي) شمال غربي تركيا كانوا يحاولون التسلل إلى أوروبا.

ونقلت وكالة (الأناضول) التركية عن المصادر الأمنية التركية قولها ان "اللاجئين يحملون الجنسية السورية وتمت إحالتهم إلى مديرية الهجرة في الولاية لحين إتمام الإجراءات القانونية بحقهم".

و اتخذت الحكومة التركية إجراءات قانونية للقضاء على ظاهرة تهريب البشر, ذلك بعد تزايد حوادث غرق القوارب المحملة بالمهاجرين غير الشرعيين إلى أوروبا بشكل ملحوظ.

وسبق للسلطات التركية أن ضبطت عدة مرات أشخاصاً بينهم سوريين حاولوا الهجرة إلى أوروبا بطريقة غير شرعية.

وتحاول أعداد كبيرة من اللاجئين عبور بحر ايجه من تركيا باتجاه اليونان للوصول إلى دول الاتحاد الأوربي للحصول على حق اللجوء بإحدى الدول الأوربية الغنية التي تتقدمها ألمانيا والبلدان الاسكندنافية.