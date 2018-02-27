اعتبرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر, يوم الثلاثاء, ان ادخال المساعدات الانسانية الى منطقة الغوطة الشرقية بريف دمشق ضمن 5 ساعات, وفق ما حددته الهدنة التي وضعتها روسيا, "امر مستحيل".

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ونقلت وكالة (رويترز) عن مدير إدارة الشرق الأوسط باللجنة روبرت مارديني قوله, في بيان, إن "الممرات الإنسانية يجب التخطيط لها جيدا وأن توافق عليها جميع الأطراف المتحاربة في حين يتعين السماح للأشخاص بالمغادرة إذا رغبوا في ذلك. ولم يذكر مارديني روسيا بالاسم."

وأضاف ”من المستحيل إدخال قافلة إنسانية في خمس ساعات, لدينا خبرة طويلة في جلب المساعدات عبر خطوط القتال في سوريا, ونحن نعرف أن مجرد المرور من نقطة تفتيش قد يستغرق ما يصل إلى يوم على الرغم من موافقة كل الأطراف مسبقا, ثم يتعين عليك تفريغ حمولة السلع“.

وكانت هدنة انسانية يومية أعلنتها روسيا، دخلت حيز التنفيذ يوم الثلاثاء، في منطقة الغوطة الشرقية ، لإجلاء المدنيين وتقديم المساعدات الإنسانية للسكان. حيث تم تحديد الهدنة 5 ساعات من التاسعة صباحا إلى الثانية ظهرا, حيث وافق "جيش الاسلام" على الهدنة, لكنه رفض مقترح اجلاء المدنيين من المنطقة.

وانهارت الهدنة التي وضعتها روسيا لتخفيف القصف على الغوطة, وسط تبادل اطراف الصراع الاتهامات بخرقها, حيث اتهمت روسيا ومصادر موالية مقاتلي المعارضة بقصف الممر الذي خصصته لخروج المدنيين، ولكن المعارضة نفت ذلك, متهمة القوات النظامية بشن غارات على الغوطة خلال فترة الهدنة.

وجاءت الهدنة الروسية، بعد مشروع قرار اعتمده مجلس الامن السبت الماضي بالإجماع، ونص على وقف اطلاق النار في سوريا وايصال مساعدات انسانية للمحاصرين وتأمين الإجلاء الطبي.