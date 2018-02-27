اعتبر رئيس "هيئة التفاوض" المعارضة, نصر الحريري, ان الهدنة اليومية التي وضعتها روسيا في الغوطة الشرقية بريف دمشق هدفها افراغ المنطقة من اهلها.

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واشار الحريري, في تغريدات نشرت على حسابه (تويتر), الى ان هدف الهدنة الروسية في الغوطة "احداث التغيير الديموغرافي وهذا أمر لا يمكن القبول به أبدا".

واضاف الحريري "لم تعد هناك أية قيمة لقرار مجلس الأمن 2401 بعد قرار الروس إعلان هدنة و تأمين ممر آمن للمدنيين ".

واردف الحريري ان " الروس, بما يقومون به من إجرام بحق الشعب السوري وتصريحات استفزازية لا تمت للواقع بصلة وتعبر عن حقيقة موقفهم ,يهدمون بأيديهم اي فرصة للحل السياسي واذا كانوا يعتبرون مطالب الشعب السوري برحيل المجرم بشار الأسد تطرفا فليشهد العالم أننا متطرفون ولنا الفخر في ذلك".

وكانت هدنة انسانية يومية أعلنتها روسيا، دخلت حيز التنفيذ يوم الثلاثاء، في منطقة الغوطة الشرقية ، لإجلاء المدنيين وتقديم المساعدات الإنسانية للسكان. حيث تم تحديد الهدنة 5 ساعات من التاسعة صباحا إلى الثانية ظهرا, حيث وافق "جيش الاسلام" على الهدنة, لكنه رفض مقترح اجلاء المدنيين من المنطقة.

وانهارت الهدنة التي وضعتها روسيا لتخفيف القصف على الغوطة, وسط تبادل اطراف الصراع الاتهامات بخرقها, حيث اتهمت روسيا ومصادر موالية مقاتلي المعارضة بقصف الممر الذي خصصته لخروج المدنيين، ولكن المعارضة نفت ذلك, متهمة القوات النظامية بشن غارات على الغوطة خلال فترة الهدنة.

وأفادت تقارير، يوم الثلاثاء، إن مجموعات مسلحة في الغوطة الشرقية، وافقت على إخراج "الإرهابيين" من المنطقة خلال 15 يوماً من دخول اطلاق وقف النار حيز التنفيذ الفعلي.

وجاءت الهدنة الروسية، بعد مشروع قرار اعتمده مجلس الامن السبت الماضي بالإجماع، ونص على وقف اطلاق النار في سوريا وايصال مساعدات انسانية للمحاصرين وتأمين الإجلاء الطبي.