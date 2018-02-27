قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان، يوم الثلاثاء، إنه ليس من الجيد تنفيذ نصف وقف لإطلاق النار، ويجب تنفيذ قرار الأمم المتحدة بشكل كامل.

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وأضاف لودريان في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، ان "موسكو أحد اللاعبين الوحيدين الذين يمكنهم الضغط على النظام لتنفيذ قرار مجلس الأمن بوقف اطلاق النار".

وتابع "نريد إجراء نقاش مفصل حول كيفية تطبيق أحدث قرارات الأمم المتحدة بشأن سوريا بالكامل وكذلك الحديث عن إمكانية إجلاء المصابين، بالإصابات الأخطر من المنطقة".

ولفت لودريان الى انه "ليس جيدا. لن ننفذ نصف وقف لإطلاق النار. قرار الأمم المتحدة بالكامل هو ما يجب تنفيذه".

وكانت هدنة انسانية يومية أعلنتها روسيا، دخلت حيز التنفيذ يوم الثلاثاء، في منطقة الغوطة الشرقية ، لإجلاء المدنيين وتقديم المساعدات الإنسانية للسكان. ومن المقرر أن تستمر الهدنة 5 ساعات من التاسعة صباحا إلى الثانية ظهرا.

وجاءت الهدنة الروسية، بعد انتهاكات شهدتها الهدنة التي أقرها مجلس الأمن يوم السبت بالإجماع، ونصت على وقف اطلاق النار في سوريا وايصال مساعدات انسانية للمحاصرين وتأمين الإجلاء الطبي.

وطلب الوزير الفرنسي من نظيره الروسي، إجراءات محددة لفرض وقف لإطلاق النار بدعم من الأمم المتحدة حتى يتسنى توصيل المساعدات إلى منطقة الغوطة الشرقية.

وتأتي تصريحات لو دريان في اطار زيارته للعاصمة الروسية، وذلك عقب محادثات هاتفية مكثفة شارك فيها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أجل إحلال هدنة في سوريا ، وخاصة في الغوطة الشرقية التي شهدت تصعيدا غير مسبوق في الأسابيع الأخيرة.

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