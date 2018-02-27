أعلنت الامم المتحدة عن جاهزية 45 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية لدخول منطقة الغوطة الشرقية بريف دمشق, بعد تلقيها ضمانات من الاطراف للعبور الامن.

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وأوضح مصدر في الأمم المتحدة, في تصريح لوكالة (سبونتيك), "جهزنا مبدئيا 45 شاحنة للدخول إلى دوما, بعدما تتوفر الظروف المواتية والضمانات الضرورية".

وكانت الأمم المتحدة اعتبرت, يوم الاثنين, ان هدنة 5 ساعات في الغوطة افضل من لاشيئ, مبدية استعدادها لدخول المنطقة وايصال المساعدات اليها.

وأشار المصدر إلى أنه "إلى الآن لدينا تقارير تشير إلى أن القصف ما زال مستمرا والأعمال القتالية متواصلة، وكذلك توجد تقارير تشير إلى سقوط قذائف هاون على دمشق".

وأضاف أن "هناك أكثر من 700 شخص على قائمة الجرحى لدى الأمم المتحدة، وأن هذا العدد مرشح للارتفاع".

ويأتي ذلك بالتزامن مع اعلان اللجنة الدولية للصليب الأحمر ان ادخال المساعدات الانسانية الى منطقة الغوطة الشرقية بريف دمشق ضمن 5 ساعات, وفق ما حددته الهدنة التي وضعتها روسيا, "امر مستحيل".

وكانت هدنة انسانية يومية أعلنتها روسيا، دخلت حيز التنفيذ يوم الثلاثاء، في منطقة الغوطة الشرقية ، لإجلاء المدنيين وتقديم المساعدات الإنسانية للسكان. حيث تم تحديد الهدنة 5 ساعات من التاسعة صباحا إلى الثانية ظهرا, حيث وافق "جيش الاسلام" على الهدنة, لكنه رفض مقترح اجلاء المدنيين من المنطقة.

وانهارت الهدنة التي وضعتها روسيا لتخفيف القصف على الغوطة, وسط تبادل اطراف الصراع الاتهامات بخرقها, حيث اتهمت روسيا ومصادر موالية مقاتلي المعارضة بقصف الممر الذي خصصته لخروج المدنيين، ولكن المعارضة نفت ذلك, متهمة القوات النظامية بشن غارات على الغوطة خلال فترة الهدنة.

وجاءت الهدنة الروسية، بعد مشروع قرار اعتمده مجلس الامن السبت الماضي بالإجماع، ونص على وقف اطلاق النار في سوريا وايصال مساعدات انسانية للمحاصرين وتأمين الإجلاء الطبي.