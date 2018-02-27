لقي 24 مدنياً مصرعهم وأصيب آخرون بجروح, يوم الثلاثاء, جراء قصف شنه طيران التحالف الدولي على تجمع للمهجرين في ريف دير الزور الشرقي.

ونقلت وكالة (سانا) عن مصادر اهلية قولها ان" طائرات التحالف الدولي نفذت عدة غارات على تجمع للمهجرين في منطقة ظهرة العلوني بريف ديرالزور ما تسبب بمقتل 24 مدنيا على الأقل".

ولفتت المصادر إلى "وقوع عدد من الجرحى حالات بعضهم خطرة ما يجعل عدد القتلى مرشحا للزيادة نتيجة الغارات التي تسببت بأضرار مادية ودمار كبير بمنازل المواطنين وممتلكاتهم".

وشن طيران التحالف منذ يومين قصف على قريتي الشعفة وظهرة علوني بريف ديرالزور الشرقي, اسفرت عن سقوط ضحايا, في وقبلها بخمسة أيام شن التحالف قصف ايضا على قرية البحرة بالمحافظة, ادت الى سقوط قتلى.

واقر التحالف الدولي يوم الخميس الماضي بان 841 مدنيا على الأقل قتلوا في غارات نفذها طيرانه في سوريا والعراق منذ عام 2014.

ويشن طيران التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة منذ عام 2014، ضد تنظيم "داعش"، غارات بشكل شبه يومي على مواقع التنظيم في المناطق الخاضعة لسيطرته لاسيما دير الزور, ما يؤدى الى سقوط قتلى بين المدنيين جراء تلك الغارات.

وترفض الحكومة السورية عمليات التحالف ضد "داعش" بسوريا, وتصف تدخله بأنه "غير شرعي", كما توجه اتهامات متكررة له بارتكابه مجازر بحق المدنيين خلال عملياته ومحاربة من يكافح الارهاب وتدمير البنى التحتية .

ويواجه التحالف اتهامات من قبل منظمات دولية باستهداف المدنيين والبنى التحتية خلال عملياته ضد "داعش" في سوريا.