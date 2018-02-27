صدرت هيئة الداخلية في حكومة الإدارة الذاتية في إقليم الجزيرة, يوم الثلاثاء, قراراً ينص على منع استيراد السيارات من خارج الإقليم, وذلك عقب تفجير سيارة في القامشلي منذ أيام.

وقالت هيئة الداخلية في إقليم الجزيرة، في بيان نشرته وسائل إعلامية كردية، أنه "بهدف الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين، يمنع منعاً باتاً شراء أية آلية أو مركبة من خارج إقليم الجزيرة وإدخالها إلى الإقليم سواءً كان بهدف التجارة أو الاقتناء الشخصي وبأي شكلٍ من الأشكال ".

وشددت"على قيام جميع المواطنين الذين اشتروا سيارات أو عربات أو أية آلية أخرى منذ أكثر من شهرين بفحص الآلية من الناحية الأمنية وإبلاغ الجهات المعنية في حال ملاحظة أي جسم غريب في الآلية أو المركبة ".

وأوضح بيان الهيئة أن "هذا الأمر الإداري ينفذ اعتباراً من تاريخ 1-3-2018، وإلى حين صدور أمر مخالف له ".

وبحسب الهيئة فإن "أية مخالفة لبنود هذا الأمر الإداري من أية جهة أو شخص، سيتحمل صاحبها المسؤولية القانونية أصولاً ".

ويأتي قرار الإدارة بعد تفجير سيارة "إدخال" من نوع نيسان، في 9 شباط الجاري في الحي الغربي بمدينة القامشلي في إقليم الجزيرة، وأودى بحياة أربعة أشخاص .

و أعلن الأكراد في آذار عام 2016 النظام الفدرالي في مناطق سيطرتهم التي قسموها إلى ثلاثة أقاليم هي الجزيرة (محافظة الحسكة، شمال شرق) والفرات (شمال وسط، تضم أجزاء من محافظة حلب وأخرى من محافظة الرقة) وعفرين (شمال غرب، تقع في محافظة حلب).

وتتضمن الأقاليم الثلاثة 6 مقاطعات، وهي الحسكة وقامشلي وكوباني (عين العرب) وكري سبي (تل أبيض) وعفرين والشهباء.

سيريانيوز