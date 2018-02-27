أعلن رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، يوم الثلاثاء, ان قرار مجلس الامن الدولي حول الهدنة يتمحور حول إيقاف "المجزرة "بحق المدنيين في الغوطة الشرقية بريف دمشق, وليس بشأن العمليات ضد المنظمات الإرهابية.

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ونقلت وكالة (الاناضول) عن يلدريم قوله, في كلمة أمام الكتلة النيابية لحزب العدالة والتنمية, ان "قرار مجلس الأمن متعلق بالغوطة الشرقية بكل وضوح, لكن هناك من يخلطون بين عملية غصن الزيتون في عفرين وما يحدث في الغوطة".

واعتمد مجلس الأمن الدولي, السبت الماضي, مشروع قرار بالإجماع، نص على وقف اطلاق النار في سوريا وايصال مساعدات انسانية للمحاصرين وتأمين الإجلاء الطبي.

ولفت يلدريم أن النظام السوري "عاود قصف الغوطة الشرقية قبل أن يجف حبر القرار الذي ينص على هدنة لمدة 30 يوما".

واضاف رئيس الوزراء التركي أن "هناك ادعاءات قوية باستخدام قوات النظام السوري أسلحة كيميائية مجددا ,بعد قرار الهدنة".

وكانت المعارضة اتهمت الجيش النظامي باستخدام غاز الكلور السام في هجوم على بلدة الشيفونية يوم الأحد، أدى لـ18 حالة اختناق.

وبدأت منظمة "حظر الأسلحة الكيميائية" بالتحقيق في هجمات وقعت في الآونة الأخيرة بالغوطة الشرقية المحاصرة، لتحديد ما إن كانت أسلحة محظورة قد استخدمت, بحسب ما اعلنته وكالة (رويترز), نقلا عن مصادر دبلوماسية.

واشار يلدريم الى ان بلاده تبذل جهودا مع روسيا من اجل احلال الاستقرار في سوريا

وكانت هدنة انسانية يومية أعلنتها روسيا، دخلت حيز التنفيذ يوم الثلاثاء، في منطقة الغوطة الشرقية ، لإجلاء المدنيين وتقديم المساعدات الإنسانية للسكان. حيث تم تحديد الهدنة 5 ساعات من التاسعة صباحا إلى الثانية ظهرا.

وانهارت الهدنة التي وضعتها روسيا لتخفيف القصف على الغوطة, وسط تبادل اطراف الصراع الاتهامات بخرقها, حيث اتهمت روسيا ومصادر موالية مقاتلي المعارضة بقصف الممر الذي خصصته لخروج المدنيين، ولكن المعارضة نفت ذلك, متهمة القوات النظامية بشن غارات على الغوطة خلال فترة الهدنة.