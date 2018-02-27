اتهم مركز المصالحة الروسي في سوريا, يوم الثلاثاء, المسلحين بإفشال الهدنة الإنسانية التي اقرها مجلس الامن الدولي في منطقة الغوطة الشرقية بريف دمشق.

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ونقلت وسائل اعلام عن المتحدث باسم المركز، اللواء فلاديمير زولوتوخين قوله, في تصريح صحفي, أنه "لم يسجل أي خروج بحلول الساعة 14:30 اليوم الثلاثاء", واصفا الوضع في المنطقة بانه "شديد التعقيد".

واضاف المسؤول الروسي ان "الحافلات وسيارات الإسعاف المخصصة لخروج المدنيين لا تزال واقفة في مكانها، لكن المسلحين لم يسمحوا لأحد بالخروج".

وكانت هدنة انسانية يومية أعلنتها روسيا، دخلت حيز التنفيذ يوم الثلاثاء، في منطقة الغوطة الشرقية ، لإجلاء المدنيين وتقديم المساعدات الإنسانية للسكان. حيث تم تحديد الهدنة 5 ساعات من التاسعة صباحا إلى الثانية ظهرا.

وانهارت الهدنة التي وضعتها روسيا لتخفيف القصف على الغوطة, وسط تبادل اطراف الصراع الاتهامات بخرقها, حيث اتهمت روسيا ومصادر موالية مقاتلي المعارضة بقصف الممر الذي خصصته لخروج المدنيين، ولكن المعارضة نفت ذلك, متهمة القوات النظامية بشن غارات على الغوطة خلال فترة الهدنة.

وأفادت تقارير، يوم الثلاثاء، إن مجموعات مسلحة في الغوطة الشرقية، وافقت على إخراج "الإرهابيين" من المنطقة خلال 15 يوماً من دخول اطلاق وقف النار حيز التنفيذ الفعلي.

وجاءت الهدنة الروسية، بعد مشروع قرار اعتمده مجلس الامن السبت الماضي بالإجماع، ونص على وقف اطلاق النار في سوريا وايصال مساعدات انسانية للمحاصرين وتأمين الإجلاء الطبي.