انتقد قائد القيادة المركزية الأمريكية جوزيف فوتيل, يوم الثلاثاء, دور روسيا المساهم في زعزعة الاستقرار حيال سوريا.

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ونقلت وكالة (رويترز) عن القائد العسكري الأمريكي جوزيف فوتيل قوله, خلال جلسة للجنة القوات المسلحة بمجلس النواب الأمريكي, ان "موسكو من الناحية الدبلوماسية والعسكرية تلعب دور كل من مشعل الحريق ورجل الإطفاء".

واتهم فوتيل روسيا "بإشعال التوترات بين كل الأطراف في سوريا, ولعب دور المحكم لحل النزاعات في محاولة لتقويض وإضعاف المواقف التفاوضية لكل طرف“.

ويأتي ذلك عقب يوم على إعلان روسيا عن هدنة يومية انسانية في الغوطة, دخلت حيز التنفيذ اليوم الثلاثاء, في محاولة لتخفيف القصف على المنطقة وإجلاء المدنيين وتقديم المساعدات الإنسانية للسكان, الا ان الهدنة انهارت, وسط تبادل التهم بين الاطراف حول المسؤولية عن ذلك.

وجاءت الهدنة بعد اتهامات من اطراف معارضة وعدة دول روسيا بمساندة النظام السوري في قصفه للمناطق الخاضعة تحت سيطرة المعارضة المسلحةلاسيما منطقة الغوطة الشرقية بريف دمشق.

وتعد روسيا من ابرز حلفاء النظام السوري, وبدأت تدخلها العسكري بسوريا عام 2015 دعما للقوات النظامية, والذي ادى ذلك الى استعادة مساحات واسعة من الاراضي التي كانت خاضعة تحت سيطرة فصائل معارضة مسلحة, الا ان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين امر العالم الماضي بدء سحب جزئي للقوات الروسية من سوريا بعد انجاز مهمتها.