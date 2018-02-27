جدد الجيش النظامي, يوم الثلاثاء, قصفه الغوطة الشرقية بريف دمشق, مما اسفر عن سقوط ضحايا في عدة مناطق, وذلك في اليوم الاول من الهدنة اليومية القصيرة التي وضعتها روسيا في المنطقة, وتخللتها انتهاكات.

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وذكرت مصادر معارضة, بحسب صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي, ان قصف جوي وصاروخي استهدف الغوطة الشرقية, مما اسفر عن سقوط ضحايا في بلدات دوما عربين، مسرابا، حوش الضواهرة، زملكا، كفربطنا، الأفتريس، والشيفونية وحرستا وجسرين.

من جهتها, تحدثت مصادر مؤيدة ان قصف جوي وصاروخي ومدفعي شنه الجيش النظامي على مواقع لجبهة النصرة في بلدات حرستا وعربين وحزة أوتايا ومسرابا و محورالشيفونية

واشارت المصادر الى اندلاع معارك على محور حرستا ومزارعها ومحور الزريقية - حوش الظواهرة بالغوطة.

وكانت هدنة انسانية يومية أعلنتها روسيا، دخلت حيز التنفيذ يوم الثلاثاء، في منطقة الغوطة الشرقية ، لإجلاء المدنيين وتقديم المساعدات الإنسانية للسكان. حيث تم تحديد الهدنة 5 ساعات من التاسعة صباحا إلى الثانية ظهرا.

وانهارت الهدنة التي وضعتها روسيا لتخفيف القصف على الغوطة, وسط تبادل اطراف الصراع الاتهامات بخرقها, حيث اتهمت روسيا ومصادر موالية مقاتلي المعارضة بقصف الممر الذي خصصته لخروج المدنيين، ولكن المعارضة نفت ذلك, متهمة القوات النظامية بشن غارات على الغوطة خلال فترة الهدنة.

وأفادت تقارير، يوم الثلاثاء، إن مجموعات مسلحة في الغوطة الشرقية، وافقت على إخراج "الإرهابيين" من المنطقة خلال 15 يوماً من دخول اطلاق وقف النار حيز التنفيذ الفعلي.

وجاءت الهدنة الروسية، بعد مشروع قرار اعتمده مجلس الامن السبت الماضي بالإجماع، ونص على وقف اطلاق النار في سوريا وايصال مساعدات انسانية للمحاصرين وتأمين الإجلاء الطبي.