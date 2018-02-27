يواصل الجيش التركي, يوم الثلاثاء, عملياته العسكرية في عفرين, مما ادى الى سقوط ضحايا, وذلك في إطار عملية "غصن الزيتون" التي انطلقت منذ 20 الشهر الماضي, بالتزامن مع وصول تعزيزات عسكرية تركية جديدة على الحدود مع سوريا.

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وذكرت وسائل اعلام كردية ان قصف الجيش التركي على مركز ناحية جندريسه خلف ضحايا, فيما طال القصف قرية أومرا التابعة لناحية شرا .

واشارت المصادر الى ان حدوث معارك بين الفصائل الكردية والجيش التركي في قريتي أنقلة وسنارة في ناحية شيه بمقاطعة عفرين وسط قصف مكثف للطيران الحربي التركي على القريتين ومحيطهما.

من جهتها, أفادت مصادر أهلية لوكالة ( سانا) بأن" قوات النظام التركي هاجمت بمختلف أنواع الأسلحة على بلدة جنديرس ما تسبب بمقتل مدنيين اثنين وإصابة 3 آخرين بجروح".

ولفتت المصادر إلى أن "هجمات قوات النظام التركي على بلدة بلبل أدت إلى إصابة 6 مدنيين بجروح متفاوتة في حين قصفت بلدة الشيخ حديد ما أدى إلى وقوع أضرار جسيمة في منازل الأهالي وممتلكاتهم والبنى التحتية."

وفي سياق متصل, وصلت الثلاثاء، إلى ولاية كليس التركية المحاذية للحدود مع سوريا، دفعة جديدة من التعزيزات العسكرية المرسلة الى القوات المتمركزة في المنطقة الحدودية في إطار عملية "غصن الزيتون" العسكرية.

واوضحت وكالة "الأناضول" التركية، ان قافلة التعزيزات تضم" 40 عربة عسكرية". .

وكانت تركيا أرسلت، الاثنين، قوات خاصة إلى منطقة عفرين ، استعداداً لمعركة جديدة في هجومها العسكري الذي بدأته قبل 5 أسابيع ضد "وحدات حماية الشعب" الكردية.

وتمكن الجيش التركي امس من تامين الحدود السورية التركية بشكل كامل من جهة عفرين.

ويقوم الجيش التركي بعملية عسكرية، منذ 20 كانون الثاني الماضي، أطلق عليها عملية "غصن الزيتون"، والتي يقول إنها تستهدف المواقع العسكرية لتنظيمي "داعش" و"ب ي د/بي كاكا" في عفرين, مؤكداً انها ستنتهي بمجرد القضاء على "الارهابيين".

وأعلنت تركيا ان عملياتها في عفرين ستنتهي مجرد القضاء على "التنظيمات الارهابية" فيها, لكنها ألمحت وهددت بان عملياتها ستمتد الى منبج وشرق الفرات وادلب, في حين توعدت قوات "قسد" انقرة من امتداد العمليات التركية.

ويطالب قرار مجلس الأمن الدولي الذي اقر منذ يومين كل الأطراف بوقف الأعمال القتالية دون تأخير. لفرض هدنة إنسانية لمدة 30 يوما على الأقل بكل أنحاء سوريا.