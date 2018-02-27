تجدد سقوط القذائف المتفجرة, يوم الثلاثاء, على مناطق بدمشق وريفها, ما اسفر عن سقوط ضحايا في عدة مناطق.

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ونقلت وكالة (سانا) عن مصدر في وزارة الداخلية قوله ان "عدد من القذائف سقطت في مخيم الوافدين ومحيط ضاحية الأسد في حرستا ومشفى ابن سينا في ريف دمشق ما تسبب بإصابة 3 مدنيين بجروح ووقوع اضرار مادية في المكان".

من جهته, أفاد مصدر في قيادة شرطة دمشق, حسب الوكالة, بأن “3 قذائف صاروخيةسقطت في محيط منطقتي دف الصخر والنسيم بمدينة جرمانا أسفرت عن إصابة 9 مدنيين بجروح بينهم امرأة اصابتها بليغة وتم اسعافها إلى مشفى دمشق”.

من جهتها, تحدثت مصادر مؤيدة عبر صفحاتها على مواقع التواصل, عن مقتل مواطن وإصابة 5 آخرين بسقوط قذيفتين صاروخيتين بمحيط حي عش الورور في مدينة دمشق.

واشارت المصادر, نقلا عن مصدر في وزارة الداخلية, الى إصابة 9 مدنيين بينهم نساء وأطفال بـ 3 قذائف صاروخية على جرمانا وإصابة 3 آخرين بسقوط 5 قذائف على مخيم الوافدين وأضرار مادية بسقوط 4 قذائف على محيط ضاحية الأسد.

كما سقطت قذائف خلف مشفى العباسيين وعند مشفى ابن سينا وعش الورور بدمشق, بحسب ماذكرته المصادر المؤيدة.

وسقط, يوم الاثنين, عدد من القذائف في ضاحية الأسد بريف دمشق و محيط كلية الهمك والطبالة والمزرعة وشارع حلب وبرزة ومحيط جسر الرئيس والقصاع والدويلعة وباب توما والقيمرية , كما سقط جريحين بقذائف على العدوي ومحيط ساحة التحرير في دمشق.

ويأتي استهداف دمشق ومحيطها بالقذائف، رغم دخول هدنة قررها مجلس الأمن مساء السبت حيز التنفيذ، نصت على وقف اطلاق النار، وايصال المساعدات الانسانية والاجلاء الطبي للجرحى من المناطق المحاصرة.

سيريانيوز