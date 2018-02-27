نفت وزارة الخارجية التركية, يوم الثلاثاء, إجراء أي مباحثات مع الولايات المتحدة حول تخفيض التوتر في منطقة عفرين بشمال سوريا، التي تقوم فيها تركيا بعملية عسكرية ضد الوحدات الكردية.

ونشرت "روسيا اليوم" بياناً للمتحدث الرسمي باسم الخارجية التركية، هامي أكسوي قال فيه ان "بيان المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية حول أن تركيا والولايات المتحدة تجريان مشاورات دبلوماسية حول إمكانيات تخفيض التوتر في عفرين بسوريا، لا يتطابق والواقع ".

وأكد المتحدث التركي أن "تركيا لا تجري أي مشاورات دبلوماسية مع الولايات المتحدة حول عفرين ".

وكان المتحدث باسم البنتاغون، أدريان رانكين غالواي، أعلن يوم الاثنين، عن إجراء مباحثات مع تركيا حول وقف التصعيد في عفرين.

ويشار إلى أن تركيا في الـ20 من كانون الثاني الماضي إطلاق عملية عسكرية باسم "غضن الزيتون" قالت إنها تستهدف حزب العمال الكردستاني، ووحدات حماية الشعب الكردية، وتنظيم "داعش" في عفرين شمال غرب سوريا.

سيريانيوز