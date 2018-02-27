الذهب ينخفض قليلاً ... ويسجل 17400 ليرة الاخبار الاقتصادية شارك

شهد سعر الذهب، يوم الثلاثاء، انخفاضاً بمقدار 100 ليرة عن سعره، وسجل الغرام 17400 ليرة.

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا وحددت الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات بدمشق سعر غرام الـ21 قيراط بـ17400 ليرة للمبيع، وبـ17300 ليرة للشراء. بينما حددت الجمعية سعر غرام الـ18 قيراط، بـ14915 ليرة للمبيع، وبـ14815 ليرة للشراء. وكان الذهب ارتفع يوم الاثنين الى 17500 ليرة، بعد ثبات لعدة أيام عند حدود 17400 ليرة. سيريانيوز

2018-02-27 08:29:41 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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