ألمحت بريطانيا، يوم الثلاثاء، إلى أنها قد تشارك في ضربات عسكرية ضد الجيش النظامي، في حال ثبت استخدامه السلاح الكيميائي ضد المدنيين.

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ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) عن وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون، قوله "إذا علمنا أن هذا حدث واستطعنا إثباته وإذا كان هناك اقتراح بالتحرك في وضع يمكن للمملكة المتحدة أن تفيد فيه فأعتقد أننا سنبحث الأمر بجدية".

وكانت المعارضة اتهمت الجيش النظامي باستخدام غاز الكلور السام في هجوم على بلدة الشيفونية يوم الأحد، أدى لـ18 حالة اختناق.

وكانت وزارة الخارجية الروسية، أعربت يوم الاثنين، عن قلق موسكو من تهديدات الولايات المتحدة باستخدام أساليب القوة ضد الجيش النظامي، مشيرة إلى أن هذه التهديدات تتناقض مع القرار الأممي حول الهدنة في سوريا.

وكانت مندوبة الولايات المتحدة الدائمة لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي، قالت يوم الجمعة، إن بلادها لا تستبعد استخدام القوة ضد القوات النظامية في سوريا.

وكان مسؤولون أمريكيون كشفوا , في كانون الثاني الماضي, أن الإدارة الأمريكية مستعدة لشن عمل عسكري آخر ضد القوات النظامية السورية, في حال اقتضت الضرورة لردعها عن استخدام الأسلحة الكيماوية..

وكانت صواريخ امريكية استهدفت قاعدة الشعيرات بريف حمص في نيسان 2017، أسفرت عن مقتل واصابة عدة عسكريين، اضافة لأضرار مادية بالقاعدة العسكرية، الأمر الذي قالت واشنطن انه ردا على هجوم خان شيخون بالاسلحة الكيميائية, حيث اتهمت واشنطن النظام بالمسؤولية عن هذا الهجوم.

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