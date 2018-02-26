دعا وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف, يوم الاثنين, دول التحالف الدولي, بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية, للقيام بأعمال تضمن تنفيذ القرار الأممي حول سوريا بشكل فوري.

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ونقلت وكالة (سبونتيك) عن المكتب الصحفي لوزارة الخارجية الألمانية, ان تصريح لافروف جاء خلال مباحثات اجراها مع وزير الخارجية الألماني، زيغمار غابرييل، حول الوضع في سوريا

وشدد غابرييل على "ضرورة تنفيذ كافة الأطراف للقرار رقم 2401 وتحقيق إمكانية وقف إطلاق النار في سوريا".

وأمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين , في وقت سابق اليوم, بتنفيذ هدنة يومية في منطقة الغوطة الشرقية بريف دمشق اعتباراً من غد الثلاثاء, وفتح ممر انساني لخروج المدنيين, حيث وافق "جيش الاسلام" على الهدنة, لكنه رفض مقترح اجلاء المدنيين من المنطقة.

وكان مجلس الأمن الدولي أقر مساء السبت، بالإجماع مشروع قرار 2401، مقدم من الحكومتين الكويتية والسويدية، يدعو لفرض هدنة في سوريا لمدة 30 يوماً، بعد التوافق على التعديلات التي كان يطالب بها الجانب الروسي.

ونص القرار على وقف إطلاق النار لمدة 30 يوماً، بما يتيح وصول المساعدات الإنسانية للمناطق المحاصرة والإجلاء الطبي, فيما استثني القرار تنظيمي "داعش" و "النصرة".