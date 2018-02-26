التعادل السلبي يحسم موقعة الجيش السوري والزوراء العراقي بكأس الاتحاد الآسيوي اخبار الرياضة شارك

سيطر التعادل السلبي على لقاء الجيش السوري أمام الزوراء العراقي الاثنين في العاصمة القطرية الدوحة ضمن الجولة الثانية لكأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا الشوط الأول شهد أداء متوسطا من الفريقين.



وفي الشوط الثاني كثف الجيش من هجماته فهدد مرمى الزوراء بالعديد من الكرات الخطرة أبرزها تسديدة مؤمن ناجي في الدقيقة 64 من داخل منطقة الجزاء التي كادت تكون هدفا محققا إلا أنها جاورت القائم كما تألق حارسه شاهر الشاكر في صد العديد من الكرات الخطرة كرأسية مهند عبد الرحيم في الدقيقة 63 ومرت الدقائق دون أن تتغير النتيجة لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي.



وكان الجيش تعادل في المباراة الأولى مع المنامة البحريني بهدف لهدف.



وفي سياق آخر، يلتقي ممثلنا الآخر في البطولة الوحدة الذي تعادل مع مضيفه الفيصلي الأردني بهدفين لهدفين في الجولة الأولى مع ظفار العماني الثلاثاء على ملعب صيدا البلدي في لبنان ضمن منافسات المجموعة الثالثة.‏



وكان فريقا الجيش والوحدة التقيا في نهائي النسخة الأولى للبطولة عام 2004 وأحرز الجيش اللقب كما حقق الاتحاد لقب نسخة 2010 على حساب القادسية الكويتي فيما خرج الجيش من دور المجموعات في النسخة الماضية والوحدة من الدور النهائي لفرق غرب آسيا المؤهل لنهائي البطولة. سيريانيوز 2018-02-26 18:10:36 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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