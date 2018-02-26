المنتخب السوري يخسر أمام نظيره الاردني بتصفيات كأس العالم بكرة السلة اخبار الرياضة شارك

تعرض منتخب سورية لكرة السلة لخسارته الثانية وهذه المرة أمام نظيره الأردني 62-87 في ثاني مبارياته ضمن النافذة الثانية لتصفيات كأس العالم لحساب المجموعة الثالثة التي تضم أيضاً الهند ولبنان.

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا وفي العاصمة الاردنية عمان، شهد الربع الأول غياباً واضحاً في التركيز للاعبي منتخبنا الذي اعتمد بشكل رئيسي على الأمريكي المجنس جاستن هوكنز في التسديد بالمقابل كان المنتخب الأردني الأفضل هجوماً ودفاعاً حيث تمكن من حسم نتيجة هذا الربع لمصلحته بواقع 16-12.



وواصل المنتخب الأردني تقدمه في الربع الثاني موسعا الفارق إلى 44-30 نقطة ورغم تألق لاعب منتخبنا ميشيل معدنلي مع استمرار هوكنز في الاختراق والتسديد بقيت الأفضلية للمنتخب الأردني الذي حسم الربع الثالث لمصلحته أيضاً ووسع الفارق لعشرين نقطة بواقع 64-46 قبل أن ينهي المباراة بفوزه بنتيجة 87-62.



وكان منتخبنا خسر مباراته الأولى ضمن هذه النافذة أمام نظيره اللبناني في بيروت الخميس الماضي بنتيجة 63-87 نقطة علماً أنه فاز ضمن النافذة الأولى على الهند بنتيجة 74-52 نقطة وخسر مع الأردن بنتيجة 72-109 نقطة.



وبقي لمنتخبنا نافذة واحدة من التصفيات سيلتقي من خلالها مع الهند ولبنان وفي حال حصوله على المركز الثالث في ختام المرحلة الأولى من التصفيات سيتأهل إلى المرحلة الثانية حيث ينص نظام التصفيات على تأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى من المرحلة الأولى إلى المرحلة الثانية التي تضم 9 منتخبات تأهلوا من المجموعات الثلاث الأخرى من التصفيات في المرحلة الأولى ليصبح العدد 12 منتخباً تنقسم إلى مجموعتين يتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في كل مجموعة إضافة إلى أفضل فريق حل في المركز الرابع إلى كأس العالم. سيريانيوز 2018-02-26 18:20:52 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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