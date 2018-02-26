يواصل الجيش التركي, يوم الاثنين, عملياته العسكرية في عفرين في إطار عملية "غصن الزيتون" التي انطلقت منذ 20 الشهر الماضي, في وقت تمكنت عملية "غصن الزيتون" من تامين الحدود السورية التركية بشكل كامل من جهة عفرين.

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وذكرت وسائل اعلام تركية ان القوات المسلحة التركية بالتعاون مع "الجيش الحر" سيطرت على قرى "سنارة الفوقاني"، و"سنارة التحتاني"، و " قرمنلق"غربي عفرين,

وبهذه السيطرة استطاعت عملية "غصن الزيتون" من تامين الحدود السورية التركية بشكل كامل من جهة عفرين

وفي سياق متصل, اعلن الجيش التركي عن تحييد 2059 إرهابياً منذ إنطلاق عملية غصن الزيتون، 58 منهم إلقي القبض عليهم أحياء

من جهتها, تحدثت وسائل اعلام كردية عن معارك بين الجيش التركي والفصائل الكردية بالقرب من قرية غواندا التابعة لناحية لراجو وفي منطقة شيه وميدانكي

وأضافت المصادر ان قصف من الجيش التركي طال مركز ناحية جندريسه ومركز ناحية شرا وقرى قرميلق وسنارة و انقلي التابعة لناحية شيه

دورها, أفادت مصادر أهلية لوكالة ( سانا) بأن "الجيش التركي قصف بالمدفعية الثقيلة والصواريخ الأحياء في قرية الريحانية بناحية جنديرس ما تسبب بمقتل 5 مدنيين ووقوع دمار كبير في المنازل".

وأشارت المصادر إلى أن "الجيش التركي استهدف العديد من القرى والبلدات في ناحية راجو حيث سقطت قذيفة على أحد المنازل في قرية حاج خليل أدت إلى إصابة رجل (60 عاما) بجروح وحروق في الرأس والأطراف".

ويقوم الجيش التركي بعملية عسكرية، منذ 20 كانون الثاني الماضي، أطلق عليها عملية "غصن الزيتون"، والتي يقول إنها تستهدف المواقع العسكرية لتنظيمي "داعش" و"ب ي د/بي كاكا" في عفرين, مؤكداً انها ستنتهي بمجرد القضاء على "الارهابيين".

وأعلنت تركيا ان عملياتها في عفرين ستنتهي مجرد القضاء على "التنظيمات الارهابية" فيها, لكنها ألمحت وهددت بان عملياتها ستمتد الى منبج وشرق الفرات وادلب, في حين توعدت قوات "قسد" انقرة من امتداد العمليات التركية.

ويطالب قرار مجلس الأمن الدولي الذي اقر منذ يومين كل الأطراف بوقف الأعمال القتالية دون تأخير. لفرض هدنة إنسانية لمدة 30 يوما على الأقل بكل أنحاء سوريا.