كشف رئيس غرفة التجارة والصناعة الروسية سيرغي كاتيرين يوم الاثنين، بأن تكلفة إعادة إعمار سوريا تقدر ما بين 200 و500 مليار دولار.

ونقلت وكالة (نوفوستي) عن كاتيرين قوله للصحفيين على هامش منتدى الأعمال الروسي السوري في موسكو, إن "إعادة إعمار الاقتصاد السوري ستتطلب ما بين 200 و500 مليار دولار"، مشيرا إلى أن "السلطات السورية تمنح الأولوية للشركات الروسية في هذا المجال".

وأضاف أنه "في حال وجود الدعم من الخارج سيكون من الممكن البدء باستعادة القدرات الاقتصادية المفقودة للبلاد على وجه السرعة".

وكانت العاصمة الروسية موسكو استضافت اليوم الاثنين منتدى الأعمال الروسي السوري، بمشاركة 281 رجل أعمال من روسيا و120 رجل أعمال من سوريا مع ممثلين من عدة جهات حكومية سورية معنية بالشأن الاقتصادي.

وسبق للحكومة السورية ان أعلنت سابقاً, ان سوريا ترحب بمبادرات الدول والجهات التي لم تنخرط بالعدوان عليها والتي تتخذ نهجاً واضحاً وصريحاً ضد الإرهاب للمساهمة في رفد جهودها بإعادة الإعمار.

كما أن الحكومة ذكرت مراراً وتكراراً, على لسان مسؤوليها أن الأولوية في مرحلة إعادة الإعمار ستكون للدول الحليفة التي ساعدتها في حربها ضد الإرهاب مثل روسيا وإيران.

وبدأت دول وشركات كثيرة تفكر بمرحلة إعادة الإعمار والمشاريع الضخمة التي ستقام في سوريا على الرغم من استمرار الأزمة في البلاد.

وخصص رئيس مجلس الوزراء عماد خميس, في أيلول الماضي, أكثر من 76 مليار ليرة لإعادة إعمار المناطق المحررة التي استعادها الجيش النظامي من تنظيمات مسلحة.

ويشار إلى أن إجمالي خسائر الاقتصاد السوري قدّرت بـ 226 مليار دولار جراء الحرب المستمرة منذ أعوام, بحسب تقرير للبنك الدولي.