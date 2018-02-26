أعلن ممثل قاعدة حميميم العسكرية التابعة لوزارة الدفاع الروسية في سوريا، أليكسندر إيفانوف, يوم الاثنين, عن تعثر التقدم البري للجيش النظامي في الغوطة الشرقية لاسباب.

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وارجع ايفانوف, في تصريحات نشرتها نشرتها الصفحة الرسمية لقاعدة حميميم على (فيس بوك), أسباب تعثر تقدم القوات الحكومية في الغوطة الى "التنسيق العملياتي المنخفض بين القوات المشاركة بالهجوم البري".

وكان "جيش الإسلام" المعارض،اعلن التصدي لهجوم شنته قوات الجيش النظامي على عدة محاور في الغوطة الشرقية لدمشق، وتكبيدهم خسائر مادية وبشرية.

وامر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين, في وقت سابق اليوم, بتنفيذ هدنة يومية في منطقة الغوطة الشرقية بريف دمشق اعتباراً من غد الثلاثاء, وفتح ممر انساني لخروج المدنيين, حيث وافق "جيش الاسلام" على الهدنة, لكنه رفض مقترح اجلاء المدنيين من هناك.

وفشلت الوساطة بين موسكو وفصائل مسلحة بشان الوضع بالغوطة, بحسب التصريحات الروسية, حيث بينت روسيا ان المسلحين رفضوا وقف القتال وتسليم اسلحتهم.

ويواصل الجيش النظامي حملته العسكرية على الغوطة الشرقية بريف دمشق, ما ادى الى سقوط قتلى وجرحى, وسط معارك على عدة جبهات, وسط مطالبات دولية بوقف القتال والسماح بايصال مساعدات انسانية للمنطقة.

يشار إلى ان مجلس الأمن الدولي أقر مساء السبت، بالإجماع مشروع قرار، مقدم من الحكومتين الكويتية والسويدية، يدعو لفرض هدنة في سوريا لمدة 30 يوماً، بعد التوافق على التعديلات التي كان يطالب بها الجانب الروسي.