رفض "الائتلاف الوطني" المعارض, يوم الاثنين, الاعلان الصادر عن روسيا بخصوص تنفيذ هدنة يومية في منطقة الغوطة الشرقية بريف دمشق, لمدة 5 ساعات.

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وقال عضو الهيئة السياسية في الائتلاف هادي البحرة, في تغريدة عبر صفحته (تويتر), ان "اعلان هدنة انسانية يومية من الساعة ال 9 ص الى ال الساعة 14 يومياً, في الغوطة الشرقية من قبل روسيا, يعد خرقاً لقرار مجلس الأمن رقم 2401 وتهرباً من تنفيذه كما صدر".

وأضاف ان قرار مجلس الأمن رقم 2401 ينص على "وقف الأعمال العدائية دون تأخيره لمدة 30 يومًا على الأقل في جميع أنحاء سوريا لوقفة إنسانية متينة ، كما نص على مطالبة جميع الأطراف بالمشاركة في تحقيق هذا الهدف, أما مطالبة روسيا بتهجير المدنيين وتأمين ممرات آمنة لخروجهم يعد خرقاً للقرار"

وأمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين , في وقت سابق اليوم, بتنفيذ هدنة يومية في منطقة الغوطة الشرقية بريف دمشق اعتباراً من غد الثلاثاء, وفتح ممر انساني لخروج المدنيين, حيث وافق "جيش الاسلام" على الهدنة, لكنه رفض مقترح اجلاء المدنيين من المنطقة.

وأعلن مركز المصالحة الروسي في سوريا, عن فتح ممر إنساني في مخيم الوافدين لإجلاء المدنيين من منطقة الغوطة الشرقية المحاصرة بريف دمشق.

وفشلت الوساطة بين موسكو وفصائل مسلحة بشان الوضع بالغوطة, بحسب التصريحات الروسية, حيث بينت روسيا ان المسلحين رفضوا وقف القتال وتسليم اسلحتهم.

ويواصل الجيش النظامي حملته العسكرية على الغوطة الشرقية بريف دمشق, ما ادى الى سقوط قتلى وجرحى, وسط معارك على عدة جبهات, وسط مطالبات دولية بوقف القتال والسماح بايصال مساعدات انسانية للمنطقة.

وكان مجلس الأمن الدولي أقر مساء السبت، بالإجماع مشروع قرار 2401، مقدم من الحكومتين الكويتية والسويدية، يدعو لفرض هدنة في سوريا لمدة 30 يوماً، بعد التوافق على التعديلات التي كان يطالب بها الجانب الروسي.

ونص القرار على وقف إطلاق النار لمدة 30 يوماً، بما يتيح وصول المساعدات الإنسانية للمناطق المحاصرة والإجلاء الطبي, فيما استثني القرار تنظيمي "داعش" و "النصرة".