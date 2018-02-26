أعلن مركز المصالحة الروسي في سوريا, يوم الاثنين, عن فتح ممر إنساني في مخيم الوافدين لإجلاء المدنيين من منطقة الغوطة الشرقية المحاصرة بريف دمشق.

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واوضح بيان المركز, نشر على موقع وزارة الدفاع الروسية, أن "مركز المصالحة الروسي، اتخذ، بالتعاون مع السلطات السورية، قرارا بإجراء تدابير لازمة لضمان خروج مدنيين وإجلاء مرضى وجرحى من الغوطة الشرقية".

وأمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين , في وقت سابق اليوم, بتنفيذ هدنة يومية في منطقة الغوطة الشرقية بريف دمشق اعتباراً من غد الثلاثاء, وفتح ممر انساني لخروج المدنيين, حيث وافق "جيش الاسلام" على الهدنة, لكنه رفض مقترح اجلاء المدنيين من المنطقة.

وفشلت الوساطة بين موسكو وفصائل مسلحة بشان الوضع بالغوطة, بحسب التصريحات الروسية, حيث بينت روسيا ان المسلحين رفضوا وقف القتال وتسليم اسلحتهم.

واتهم البيان الفصائل المسلحة، من بينها "جيش الإسلام" و"جبهة النصرة" و"أحرار الشام"، باستمرار خروقاتهم لنظام وقف الأعمال و واحتجاز مئات الرهائن، بمن فيهم نساء وأطفال، وممارسة قمع الأهالي لمنع السكان من مغادرة المنطقة".

وجاء ذلك عقب ساعات على اعلان الكرملين ان الوضع في سوريا يثير القلق، حيث يستخدم المسلحون السكان كرهائن.

ويواصل الجيش النظامي حملته العسكرية على الغوطة الشرقية بريف دمشق, ما ادى الى سقوط قتلى وجرحى, وسط معارك على عدة جبهات, وسط مطالبات دولية بوقف القتال والسماح بايصال مساعدات انسانية للمنطقة.

وكان مجلس الأمن الدولي أقر مساء السبت، بالإجماع مشروع قرار 2401، مقدم من الحكومتين الكويتية والسويدية، يدعو لفرض هدنة في سوريا لمدة 30 يوماً، بعد التوافق على التعديلات التي كان يطالب بها الجانب الروسي.

ونص القرار على وقف إطلاق النار لمدة 30 يوماً، بما يتيح وصول المساعدات الإنسانية للمناطق المحاصرة والإجلاء الطبي, فيما استثني القرار تنظيمي "داعش" و "النصرة".