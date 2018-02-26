عقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين, يوم الاثنين, اجتماعاً مع أعضاء مجلس الأمن الروسي, حيث جرى بحث الملف السوري وتطورات الأوضاع في الغوطة الشرقية بريف دمشق والتي تواجه اعنف حملة قصف يشنها الجيش النظامي.

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا

ونقلت وسائل اعلام عن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف قوله, في تصريح صحفي, ان "الاجتماع تطرق إلى مناقشة الأوضاع في الغوطة الشرقية، حيث أعرب المشاركون عن "القلق الكبير على خلفية استمرار تصرفات الإرهابيين الاستفزازية" في المنطقة.

ويأتي الاجتماع بالتزامن مع أمر اصدره الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "بوقف إنساني" يومي للقتال في الغوطة الشرقية لدمشق، بدءاً من يوم الثلاثاء.

وكان الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف وصف في وقت سابق اليوم الوضع في الغوطة الشرقية بانه يبعث على "القلق الشديد", مبينا ان إن المتشددين هناك يحتجزون المدنيين رهائن.

ويواصل الجيش النظامي حملته العسكرية على الغوطة الشرقية بريف دمشق, ما ادى الى سقوط قتلى وجرحى.

وأقر مجلس الأمن الدولي امس بالإجماع مشروع قرار، مقدم من الحكومتين الكويتية والسويدية، يدعو لفرض هدنة في سوريا لمدة 30 يوماً، بعد التوافق على التعديلات التي كان يطالب بها الجانب الروسي.

وينص مشروع القرار على وقف الاعمال القتالية لمدة 30 يوما في سوريا, من أجل تمكين تسليم المساعدات للمناطق المحاصرة, كما يستثني القرار تنظيمي "داعش" و "النصرة".