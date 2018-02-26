أرسلت تركيا، يوم الاثنين، قوات خاصة من الشرطة إلى منطقة عفرين بشمال غرب سوريا استعدادا "لمعركة جديدة".

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ونقلت قناة "ان تي في" عن نائب رئيس الوزراء التركي بكر بوزداج قوله "يأتي دخول القوات الخاصة استعدادا للمعركة الجديدة التي اقتربت".

وقال بوزداج ان "بعض المناطق كالغوطة الشرقية جزء من قرار الأمم المتحدة الخاص بوقف إطلاق النار في سوريا لكن عفرين ليست منها".

وأضاف "لن يؤثر القرار على عملية غصن الزيتون... في منطقة عفرين".

وتقول تركيا إن دعوة مجلس الأمن الدولي لهدنة مدتها 30 يوما في عموم سوريا لا تنطبق على "عملية غصن الزيتون" التي تقوم بها في عفرين.

ويطالب قرار مجلس الأمن الدولي كل الأطراف بوقف الأعمال القتالية دون تأخير... لفرض هدنة إنسانية لمدة 30 يوما متتابعة على الأقل بكل أنحاء سوريا.

وبدورها قالت وكالة (دوجان) للأنباء أن فرقا من الدرك والقوات الخاصة التابعة للشرطة دخلت عفرين من منطقتين إلى الشمال الغربي منها وأنها ستشارك في القتال وفي الحفاظ على سيطرة القوات التركية على القرى التي انتزعتها.

ولا تزال معظم بلدات منطقة عفرين، بما في ذلك بلدة عفرين نفسها، تحت سيطرة "وحدات حماية الشعب".

قالت وكالة (الأناضول) ان القوات الخاصة ستدعم قوات "غصن الزيتون" في عفرين.

وكانت وحدات من قوات الخاصة التركية، وصلت مساء الأحد إلى المنطقة الحدودية بولاية كليس جنوبي تركيا.

وسيطر الجيش التركي و"الجيش الحر" لغاية الآن ، 113 نقطة استراتيجية بينها 85 قرية بمنطقة عفرين في إطار عملية غصن الزيتون.

يشار الى ان تركيا في الـ20 من كانون الثاني الماضي إطلاق عملية عسكرية باسم "غضن الزيتون" قالت إنها تستهدف حزب العمال الكردستاني، ووحدات حماية الشعب الكردية، وتنظيم "داعش" في عفرين شمال غرب سوريا.

سيريانيوز