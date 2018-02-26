syria-news.com
الصفحة الرئيسية
من نحن
اسرة الموقع
أكثر المواضيع قراءة
الإعلان في سيريانيوز
الإتصال بنا
اعتقال سوري في مطار فرانكفورت بألمانيا للاشتباه في صلته بالإرهاب
الاخبار المحلية

ألقت السلطات الألمانية القبض على سوري في مطار فرانكفورت الدولي على خلفيه الاشتباه في صلته بالإرهاب.


 

 

لتصفح أفضل  لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة

اضـغـط هـنا

 

 وذكرت (دويتشه فيله) الألمانية, أن الادعاء العام أعلن أن الاعتقال تم يوم الثلاثاء الماضي عقب عودة المشتبه به من إسطنبول إلى ألمانيا.

وذكر الادعاء العام الألماني في فرانكفورت, الاثنين, أن السوري الذي ألقي عليه القبض في مطار فرانكفورت الدولي متهم بالانتماء لتنظيم إرهابي في الخارج.

 وبحسب البيانات، تشتبه السلطات الألمانية في أن السوري شارك في عمليات قتالية مسلحة في الحرب في سوريا.

 ووفقا للبيانات، قدم السوري بعد ذلك إلى ألمانيا كلاجئ وعاد مرة أخرى إلى سوريا عام 2017 وذكر الادعاء العام أن الاعتقال تم ,يوم الثلاثاء الماضي, عقب عودة المشتبه به من إسطنبول إلى ألمانيا.

 وأصدر قاضي تحقيقات أمر اعتقال بحق المتهم الذي يقبع حاليا في السجن على ذمة التحقيق.

ووصل مئات الآلاف من اللاجئين السوريين إلى أوروبا هذا العام بدون وثائق غالبا مما أثار مخاوف في كثير من البلدان من احتمال تسلل أشخص ينتمون لتنظيمات إرهابية بينهم.

 سيريانيوز
2018-02-26 15:37:01
شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:



شارك بالتعليق