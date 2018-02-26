ألقت السلطات الألمانية القبض على سوري في مطار فرانكفورت الدولي على خلفيه الاشتباه في صلته بالإرهاب.

وذكرت (دويتشه فيله) الألمانية, أن الادعاء العام أعلن أن الاعتقال تم يوم الثلاثاء الماضي عقب عودة المشتبه به من إسطنبول إلى ألمانيا.

وذكر الادعاء العام الألماني في فرانكفورت, الاثنين, أن السوري الذي ألقي عليه القبض في مطار فرانكفورت الدولي متهم بالانتماء لتنظيم إرهابي في الخارج.

وبحسب البيانات، تشتبه السلطات الألمانية في أن السوري شارك في عمليات قتالية مسلحة في الحرب في سوريا.

ووفقا للبيانات، قدم السوري بعد ذلك إلى ألمانيا كلاجئ وعاد مرة أخرى إلى سوريا عام 2017 وذكر الادعاء العام أن الاعتقال تم ,يوم الثلاثاء الماضي, عقب عودة المشتبه به من إسطنبول إلى ألمانيا.

وأصدر قاضي تحقيقات أمر اعتقال بحق المتهم الذي يقبع حاليا في السجن على ذمة التحقيق.

ووصل مئات الآلاف من اللاجئين السوريين إلى أوروبا هذا العام بدون وثائق غالبا مما أثار مخاوف في كثير من البلدان من احتمال تسلل أشخص ينتمون لتنظيمات إرهابية بينهم.

سيريانيوز