أعلن الرئيس التركي رجب طيب اردوغان, يوم الاثنين, ان مشروع قرار الهدنة في سوريا الذي تم التصويت عليه في مجلس الامن منذ يومين لايطبق, مشيرا الى تواصل المفاوضات مع روسيا وايران حول هذه القضايا.

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ونقلت وسائل اعلام عن اردوغان قوله, في مؤتمر صحفي من أنقرة قبيل مغادرته في جولة إفريقية , "سنستمر في المحادثات مع روسيا وإيران حول هذه القضاياو حيث طرحنا عليهم استعدادنا لتسلم النساء والمرضى في الغوطة لمعالجتهم في بلادنا".

وكان متحدث الحكومة التركية، بكر بوزداغ، قال في وقت سابق إن قرار الأمم المتحدة بخصوص وقف إطلاق النار في سوريا لن يؤثر على العملية التركية المستمرة هناك.

وتتواصل حملة القصف التي يشنها الجيش النظامي في منطقة الغوطة الشرقية, بالتزامن مع معارك على عدة جبهات, رغم صدور قرار بوقف النار بسوريا.

وأقر مجلس الأمن الدولي منذ يومين بالإجماع مشروع قرار، مقدم من الحكومتين الكويتية والسويدية، يدعو لفرض هدنة في سوريا لمدة 30 يوماً، بعد التوافق على التعديلات التي كان يطالب بها الجانب الروسي.

وينص مشروع القرار على وقف الاعمال القتالية لمدة 30 يوما في سوريا, من أجل تمكين تسليم المساعدات للمناطق المحاصرة, كما يستثني القرار تنظيمي "داعش" و "النصرة".