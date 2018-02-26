قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لنظيره التركي رجب طيب اردوغان, يوم الاثنين, أن الدعوة التي أطلقتها الأمم المتحدة في مطلع الأسبوع لوقف إطلاق النار في عموم سوريا تنطبق أيضا على منطقة عفرين.

وقال مكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في بيان، أن الرئيس الفرنسي أبلغ إردوغان أيضا في اتصال هاتفي بأن من اللازم الاحترام الكامل لوقف إطلاق النار, مضيفا أن مراقبة فرنسا لجهود الإغاثة والأسلحة الكيماوية "شاملة ودائمة".

وكان نائب رئيس الوزراء التركي بكر بوزداج قال في وقت سابق من يوم الاثنين، ان قرار مجلس الأمن فيما يخص الهدنة بسوريا لايشمل عفرين، ولن يؤثر على "غصن الزيتون".

وكان مجلس الأمن الدولي أقر مساء السبت، بالإجماع مشروع قرار 2401، مقدم من الحكومتين الكويتية والسويدية، يدعو لفرض هدنة في سوريا لمدة 30 يوماً، بعد التوافق على التعديلات التي كان يطالب بها الجانب الروسي.

ونص القرار على وقف إطلاق النار لمدة 30 يوماً، بما يتيح وصول المساعدات الإنسانية للمناطق المحاصرة والإجلاء الطبي.

وأطلقت تركيا في الـ20 من كانون الثاني الماضي عملية عسكرية باسم "غضن الزيتون" قالت إنها تستهدف حزب العمال الكردستاني، ووحدات حماية الشعب الكردية، وتنظيم "داعش" في عفرين شمال غرب سوريا.

وسيطر الجيش التركي و"الجيش الحر" لغاية الآن ، 113 نقطة استراتيجية بينها 85 قرية بمنطقة عفرين في إطار عملية غصن الزيتون.

سيريانيوز