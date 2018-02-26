أعلن الاتحاد الأوروبي, يوم الاثنين, فرض عقوبات على وزيرين سوريين جديدين, ليرتفع عدد المدرجين في لائحة العقوبات إلى 257.

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا

وأوضح مجلس الشؤون الخارجية في الاتحاد الاوروبي, في بيان, نشرته وسائل اعلام, ان "الاتحاد اتخذ تدابير بحق وزير الصناعة السوري محمد مازن ووزير الإعلام عماد سارة لدورهما في دعم النظام في الأزمة الإنسانية التي تشهدها البلاد".

وعين الرئيس بشار الاسد محمد مازن وزيرا للصناعة وعماد سارة وزيرا للاعلام, بموجب مرسوم اصدره في كانون الثاني الماضي.

وفرض الاتحاد الاوروبي منذ بداية الاحداث بسوريا الأوروبي عقوبات على اشخاص ووزراء ومسؤولين وشركات لمسؤوليتهم عن ماوصفه "القمع والعنف" ضد الشعب السوري.

و ارتفع عدد الأشخاص الذين تم إدراجهم في القائمة إلى 257 في حين تم تجميد أصول 67 شركة.