"نطالب بإخراج هيئة "تحرير الشام" من الغوطة بإشراف أممي

أعلن "جيش الاسلام", يوم الاثنين, موافقته للهدنة في منطقة الغوطة الشرقية بريف دمشق التي اعلنت عنها روسيا, لكنه رفض مقترح خروج المدنيين من المنطقة.

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وقال المسؤول السياسي بجماعة "جيش الإسلام", محمد علوش, في حديث لوكالة (سبونتيك), " أنا لا أرفض هذه الهدنة ولكن أطالب بتطبيق كامل لقرار الأمم المتحدة".

وعن المقترح الروسي المتعلق بفتح ممر إنساني لخروج المدنيين من الغوطة , اردف علوش "لا يمكن ولا يقبل، هذا الاتفاق غير موجود و ليس في نص القرار [2401] شيء اسمه خروج المدنيين، أهل البلد لن يخرجوا منها، خروج لجرحى و حالات إنسانية 700-1500 هؤلاء جرحى بحاجة إلى معالجة، هؤلاء يخرجون".

وكان وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو اعلن, يوم الاثنين, ان الرئيس فلاديمير بوتين امر بتنفيذ هدنة يومية في منطقة الغوطة الشرقية بريف دمشق اعتباراً من غد الثلاثاء, وفتح ممر انساني لخروج المدنيين.

وطالب علوش "بتأمين خروج عناصر "هيئة تحرير الشام" من الغوطة الشرقية, باشراف اممي"، مؤكدا ع"دم وجود أحد منهم في القطاعات التي يسيطر عليها "جيش الإسلام".

وجاء ذلك عقب ساعات على اعلان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف, أن وقف إطلاق النار في سوريا الذي نص عليه القرار رقم 2401، لا يشمل تنظيمات إرهابية مثل "النصرة" وشركائها "أحرار الشام" و"جيش الإسلام ".

وفشلت الوساطة بين موسكو وفصائل مسلحة بشان الوضع بالغوطة, بحسب التصريحات الروسية, حيث بينت روسيا ان المسلحين رفضوا وقف القتال وتسليم اسلحتهم.

ويواصل الجيش النظامي حملته العسكرية على الغوطة الشرقية بريف دمشق, ما ادى الى سقوط قتلى وجرحى, وسط معارك على عدة جبهات, وسط مطالبات دولية بوقف القتال والسماح بايصال مساعدات انسانية للمنطقة.

و "جيش الاسلام" إحدى الفصائل الرئيسية للمعارضة في الغوطة الشرقية, التي تواجه اعنف حملات القصف من قبل الجيش النظامي.

وكان مجلس الأمن الدولي أقر مساء السبت، بالإجماع مشروع قرار 2401، مقدم من الحكومتين الكويتية والسويدية، يدعو لفرض هدنة في سوريا لمدة 30 يوماً، بعد التوافق على التعديلات التي كان يطالب بها الجانب الروسي.

ونص القرار على وقف إطلاق النار لمدة 30 يوماً، بما يتيح وصول المساعدات الإنسانية للمناطق المحاصرة والإجلاء الطبي, فيما استثني القرار تنظيمي "داعش" و "النصرة".