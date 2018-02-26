لقي 10 أشخاص حتفهم, يوم الاثنين, جراء حادث سير وقع على الأتوستراد الدولي بالقرب من جسر بغداد في منطقة القطيفة بريف دمشق.

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وأفادت معلومات متطابقة من مصادر عدة على مواقع التواصل الاجتماعي, أن حادث السير وقع بعد ظهر يوم الاثنين, حيث انقلبت عربة عسكرية كانت على الناقلة وسقطت على سيارة من نوع "فان" كانت تُقل عناصر من الشرطة ومواقيف.

وأضافت المصادر أن الحادث أدى إلى مقتل ثلاث عناصر شرطة من التابعين لمخفر القطيفة وسبعة أشخاص آخرين بينهم امرأة , وأضرار مادية.

ونشرت المصادر عدة صور للحادث تُظهر الناقلة التي تُقل العربة العسكرية قد وقعت على جزء من سيارة "فان" مسبّبةً أضرارا كبيرة في هيكل السيارة و عدد من عُلب الكرتون المتناثرة على الطريق .

وتشهد الطرقات بين المدن والبلدات بشكل مستمر حوادث نتيجة السرعة أو أعطال فنية في المركبات , بالإضافة لعدم وجود الإشارات الطرقية التحذيرية قبل التقاطعات والمفارق، مما يتسبب في وقوع ضحايا.