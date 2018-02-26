شهدت مدينة دمشق وريفها من جديد, يوم الاثنين, سقوط عشرات القذائف, مما اسفر عن سقوط جريح في محيط ساحة التحرير.

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ونقلت وكالة (سانا) عن مصدر في قيادة شرطة دمشق قوله ان “قذيفة صاروخية سقطت في محيط ساحة التحرير أدت إلى إصابة مدني بجروح ووقوع أضرار مادية في المكان”.

ولفت المصدر إلى “سقوط قذيفتين في شارع بيروت ومحيط المشفى الفرنسي بدمشق ما أدى لوقوع أضرار مادية”.

وفي ريف دمشق, ذكر مصدر في قيادة الشرطة ان "عشرات القذائف سقطت على ضاحية الأسد بحرستا ما تسبب بأضرار مادية في الممتلكات والبنى التحتية".

وعلى المحور ذاته, بين المصدر أن "قذيفة هاون سقطت على مستودع للهلال الأحمر العربي السوري في الضاحية أسفرت عن أضرار مادية فيها".

من جهتها, تحدثت مصادر مؤيدة, عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي, نقلا عن مصدر في قيادة الشرطة, ان 5 قذائف استهدفت مناطق متفرقة في العاصمة دمشق , فيما سجل سقوط 43 قذيفة على ضاحية الأسد واحدة منها استهدفت مستودعات الهلال الأحمر .

وتوزعت القذائف في دمشق, بحسب المصادر, في محيط كلية الهمك ومحيط جسر الرئيس والقصاع والدويلعة , كما سقط جريح بقذيفة على محيط ساحة التحرير.

وتم امس استهداف دمشق وريفها بعشرات القذائف والرصاص المتفجر, توزعت في مناطق العباسيين وباب توما والقصاع و محيط ضاحية الأسد ومخيم الوافدين .

وتتعرض دمشق في الاونة الاخيرة بشكل يومي لسقوط عشرات القذائف, اسفرت عن سقوط ضحايا, بالتزامن مع حملة يشنها الجيش النظامي ضد الفصائل المسلحة في الغوطة الشرقية, حيث تدور معارك عنيفة على عدة محاور يرافقها قصف جوي ومدفعي على نقاط تمركز المسلحين محققين تقدماً في عدة بلدات في غوطة دمشق.