توقعت دراسة بريطانية، ان يستولي الروبوت على ثلث الوظائف الإسبانية بحلول عام 2030.

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وكشفت دراسة لشركة (برايس ووترهاوس كوبرز) البريطانية المتخصصة في الخدمات المهنية، أن 34% من الوظائف الإسبانية معرضة للخطر ومن المتوقع أن يخسر البشر 3% من الوظائف فى السنوات القلية المقبلة، حيث ستذهب إلى الإنسان الآلي .

وذكرت الدراسة التي حملت عنوان "هل سيسرق الإنسان الآلي وظائفنا؟ وتضمنت تحليلا لبيانات العمل في 27 دولة - وفقا لصحيفة أوليف برس الإسبانية، أن الرجال سيكونون أكثر تأثرا من النساء بنسبة 39% إلى 28%، وسيكون قطاع النقل واللوجستيات الأشد تضررا، حيث من المقدر أن يفقد 52% من البشر وظائفهم..أما بالنسبة لقطاع التعليم فسيكون الأقل تأثرا بالذكاء الاصطناعي، مع احتمالية تعرض 8٪ فقط من الوظائف للخطر.

وستكون الاقتصادات التي تعتمد على الصناعة مثل إيطاليا (39٪) وألمانيا (37٪) هي الأكثر تضررا، في حين أن البلدان التي تتمتع بتركيز أعلى على وظائف قطاع الخدمات ستكون أفضل مثل المملكة المتحدة (30٪) وفنلندا (22%).

وكان كبار العلماء حذروا في وقت سابق من الشهر الجاري، من شكل المستقبل في ظل وجود تقنيات الذكاء الاصطناعي الحديث، مشيرين إلى أنه قد يساعد المجرمين والإرهابيين.

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