اشتكى عدد من المستخدمين من انتهاء شحن بطارية جهاز بكسل 2 الجديد من "غوغل" بسرعة كبيرة.

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وكشف تقرير لموق" gsmarena الهندي أن "جوجل بدأت بالفعل التحقيق في المشكلة للوصول إلى حل سريع."

وقال أحد موظفي الشركة على منتدى "جوجل" لمناقشة هذه المشكلة " سنبدأ في التحقيق بالمشكلة للوصول إلى أسرع حلول إليها، وبرجاء متابعة البريد الإلكتروني الخاص بي".

ولا يوجد جدول زمنى لإصلاح المشكلة حتى الآن، لكن من أفضل الحلول التي يمكن أن يقوم بها المستخدمون هو مشاركة تفاصيل المشكلة مع الشركة.

وكانت غوغل أطلقت الأسبوع الماضي التحديث الجديد الخاص بأجهزة بكسل 2 لشهر شباط والذى تسبب في حدوث بعض المشاكل الخطيرة.

سيريانيوز