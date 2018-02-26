يوفر تطبيق "فيسبوك ماسنجر" عدة مزايا وخصائص، تزيد الاستمتاع بإجراء المحادثات من خلاله، سواء على الحاسوب أو الهاتف الذكي.

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وقدم موقع "البوابة العربية للأخبار التقنية"، بعض النصائح لزيادة الاستفادة من تلك الخصائص.

فإذا أردت تغيير الاسم أو اللون أو الرموز التعبيرية خلال المحادثات فيسبوك مسنجر على الحاسوب، فيمكنك فعل الخطوات الآتية:

بداية توجه إلى موقع فيسبوك ثم افتح المحادثة التي تريد تخصيصها، بعد ذلك قم بالنقر على زر الإعدادات، وعندها ستظهر لك مجموعة من الخيارات، منها:

- تعديل الاسم: فبعد الدخول إلى خيار تعديل الكنيات ستظهر لك نافذة جديدة يمكنك من خلال تحديد الاسم الذي تريد تغييره، فقط قم بالنقر عليه وقم بكتابة الاسم الجديد، ثم قم بحفظه.

- تغيير اللون: يتم من خلال النقر على زر الخيارات ثم اختيار تغيير اللون لتظهر نافذة تحوي على مجموعة مختلفة من الألوان يمكن اختيار أحدها لتغيير لون المحادثة.

- تغيير رمز "أعجبني": انقر على الخيارات ثم قم باختيار فتح في مسنجر، بعد ذلك سيتم نقلك إلى صفحة مسنجر الخاصة، بعدها قم بتحديد خيار تغيير الرمز التعبيري الموجود في الجانبي للشاشة أمامك، وعندها سوف تظهر لك بعد ذلك مجموعة من الرموز التعبيرية التي يمكنك الاختيار بينها.

وفيما يخص استخدام التطبيق على الهاتف الذكي، اتبع مايلي:

بداية، افتح الدردشة التي تريد تخصيصها، ثم قم بالنقر على الزر الموجود في أعلى يسار الشاشة “إشارة التعجب ضمن الدائرة”، ثم قم باختيار اللون، حيث ستظهر لك نافذة تحوي على مجموعة مختلفة من الألوان يمكنك اختيار أحدها لتغيير لون المحادثة.

أما إذا كنت تريد تغيير الاسم يمكنك من خلال اتباع نفس الخطوات السابقة فعل ذلك، وبدلًا من اختيار اللون قم باختيار الكنيات، حيث يمكنك تحديد الاسم الذي تريد تغييره، ثم حفظه.

وبالنسبة لتغيير الرموز التعبيرية يمكنك الضغط على خيار الرموز التعبيرية بعد الوصول إليه عن طريق ذات الإعدادات، بعد ذلك سوف تظهر لك بعد ذلك مجموعة من الرموز التعبيرية التي يمكنك الاختيار بينها.

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