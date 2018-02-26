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تعاون بين سامسونج وكوالكوم لإنتاج رقائق خاصة بالـ G5
علوم وتكنولوجيا

أعلنت شركة "سامسونج" عن تعاونها مع شركة "كوالكوم تكنولوجيز" لإنتاج رقائق 7 نانومتر مخصصة لشبكة الجيل الخامس (G5)  في ظل ارتفاع الطلب على أشباه المواصلات.


 

 

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وقالت وكالة أبناء "بونهاب"، ان الشركتين ستقومان بتوسيع تعاونهما المستمر منذ عشر سنوات، لتصنيع شرائح المحمول كوالكوم سنابدراجون الخاصة بالجيل الخامس المستقبلية باستخدام تقنية 7LPP EUV الخاصة بسامسونج.

وتابعت الوكالة أن "سامسونج وكوالكوم حافظتا على علاقات وثيقة من خلال انتاج تقنيات الـ10 نانومتر و 14 نانومتر منذ فترة طويلة".

ومن المتوقع أن توفر الشرائح الجديدة، مساحة أكثر قابلية للاستخدام داخل المنتجات القادمة لدعم بطاريات أكبر أو تصميمات أقل حجما.

سيريانيوز
2018-02-26 08:43:32
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