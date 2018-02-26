أظهرت تقارير متخصصة، ان مبيعات الهواتف الذكية انخفضت للمرة الأولى على الإطلاق منذ العام 2004، بنسبة 5.6%.

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وكشفت تقاريرGartner، فإن مبيعات الهواتف الذكية انخفضت للمرة الأولى على الإطلاق في الربع الرابع من عام 2017 الماضي.

وقالت Gartner أنها المرة الأولى منذ عام 2004 التي تنخفض مبيعات الهواتف الذكية بنسبة 5.6%، حيث بلغ مجموع المبيعات في الربع الرابع من عام 2017 حوالي 408 مليون هاتف مقارنة بـ 432 مليون هاتف في الربع الرابع من عام 2016.

وطال الانخفاض جميع الشركات المصنعة بما فيهم "سامسونج" و"أبل" ولكن بالرغم من ذلك، لا يزالون يحتفظون بمراكزهم المتقدمة.

وبينت ـGartner، إن هذا الانخفاض يعود إلى أمرين، أولهم امتلاك المستخدمون لهواتف ذكية عالية الجودة، مما جعلهم يحتفظون بهواتفهم لفترة زمنية كبيرة، والثاني هو ارتفاع أسعار الهواتف الذكية في الأسواق.

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