سعر الذهب يعاود الارتفاع والغرام يبلغ 17500 ليرة الاخبار الاقتصادية شارك

عاود سعر الذهب، يوم الاثنين، الارتفاع حيث بلغ غرام الـ21 قيراط 17500 ليرة.

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا وحددت الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات بدمشق سعر غرام الـ21 قيراط بـ17500 ليرة للمبيع، وبـ17400 ليرة للشراء. بينما حددت سعر غرام الـ18 قيراط بـ15 ألف ليرة للمبيع، و14900 ليرة للشراء. وقالت الجمعية ان اونصة الذهب سجلت ارتفاعاً عالمياً بلغت معه سعر 1341 دولار. وكان الذهب استقر لعدة أيام عند سعر 17300 ليرة لغرام الـ21 قيراط. سيريانيوز

2018-02-26 09:11:32 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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