ميلان يحسم موقعة "الاولمبيكو" معقل روما مواصلاً الانتصارات في الكالشيو اخبار الرياضة شارك

واصل ميلان نتائجه البراقة مع مدربه غاتوزو وغلب روما على أرض الأولمبيكو في العاصمة الإيطالية 2-0 في المرحلة 26 من الدوري الإيطالي لكرة القدم .

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا سجل هدفي الميلان باتريك كوتروني ودافيدي كالابريا في الدقيقتين 48 و72 من عمر المباراة.



ورفع ميلان رصيده إلى النقطة رقم 44 ليصبح خلف روما صاحب المركز الرابع بفارق 6 نقاط فقط، ويُعزز من آماله في حصد مركز مؤهل لدوري الأبطال.



من جهته واصل لاتسيو صحوته وشدد الخناق على جاره روما عندما انتزع منه المركز الثالث بفوزه الكبير على مضيفه ساسوولو 3-0، فيما تأجلت مباراة يوفنتوس مع ضيفه اتالانتا بسبب الثلج.



وهو الفوز الثاني على التوالي للاتسيو والسادس عشر هذا الموسم فرفع رصيده إلى 52 نقطة بفارق نقطة واحدة أمام انتر ميلان. سيريانيوز 2018-02-25 20:13:06 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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