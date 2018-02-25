باريس سان جيرمان يحسم مواجهته أمام مرسيليا بثلاثية ويخسر نجمه نيمار للإصابة اخبار الرياضة شارك

حسم باريس سان جيرمان موقعة الكلاسيكو بتغلبه على ضيفه مرسيليا بثلاثية نظيفة الاحد ضمن المرحلة السباعة والعشرين من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا وخسر باريس سان جيرمان جهود نجمه البرازيلي نيمار الذي خرج مصابا في كاحله قبل 10 ايام من مواجهة مصيرية مع ريال مدريد الاسباني.



وغرد سان جيرمان بالتالي بعيدا في الصدارة برصيد 71 نقطة، بفارق 14 نقطة عن موناكو بطل الموسم الماضي وصاحب المركز الثاني الذي كان سقط في فخ التعادل مع مضيفه تولوز 3-3 السبت.



وتجمد رصيد مرسيليا الثالث عند 55 نقطة، بفارق خمس نقاط امام ليون الرابع الذي كان واصل نتائجه المخيبة بتعادله مع ضيفه سانت اتيان 1-1 اليوم ايضا.



ويتواجه سان جيرمان ومرسيليا مجددا الاربعاء في ربع نهائي مسابقة الكأس المحلية.



وكان سان جيرمان افلت من الخسارة امام مرسيليا في 22 تشرين الاول في المرحلة العاشرة، اذ سجل له هدافه التاريخي الاوروغوياني ادينسون كافاني التعادل 2-2 في الوقت بدل الضائع من المباراة التي طرد فيها نيمار قبل نهايتها بثلاث دقائق.



وهو الفوز الثاني لفريق العاصمة الفرنسية بعد ان تغلب على ستراسبورغ 5-2 في المرحلة الماضية، وذلك عقب خسارته امام ريال مدريد 1-3 في ذهاب ثمن نهائي دوري ابطال اوروبا. ويلتقي الفريقان في باريس ايابا في السابع من اذار. سيريانيوز 2018-02-25 20:18:54 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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