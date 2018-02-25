نجح اتلتيكو مدريد في تحقيق فوز عريض 5-2 على ملعب مضيفه إشبيلية، كما استمر فالنسيا في عزف نغمة الانتصارات بفوزه 2-1 على ريال سوسييداد الأحد ضمن الجولة الـ25 بدوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.

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وشهدت الدقيقة 29 أول الأهداف بقدم المشاغب دييجو كوستا الذي استغل خطئا فادحا من الأرجنتيني إيبر بانيجا واستخلص منه الكرة أمام المنطقة قبل أن يسكن الكرة في شباك سرخيو ريكو.



وقبل نهاية الشوط بثلاث دقائق، عزز الأتلتي من تقدمه بقدم المتألق أنطوان جريزمان الذي أطلق تصويبة قوية من على حدود المنطقة لم يرها أحد إلا وهي تعانق الشباك.



وفي الشوط الثاني، أضاف جريزمان هدفه الشخصي الثاني والثالث للضيوف من علامة الجزاء، وأضاف هدفا رابعا في الدقيقة 65 بقدم كوكي ريسوركسيون بصناعة رائعة بالكعب من جريزمان.



واصل جريزمان التألق وأضاف الهدف الثالث "الهاتريك" والخامس لفريقه في الدقيقة 81 بعد تمريرة بينية من ساؤول نييجيز داخل المنطقة حولها المهاجم الدولي الفرنسي بسهولة داخل الشباك.



انتفض أصحاب الأرض بعد فوات الأوان وسجلوا الهدف الأول بقدم بابلو سارابيا قبل النهاية بخمس دقائق بتسديدة من داخل المنطقة مرت على يسار يان أوبلاك، وأضاف البديل مانويل أجودو 'نوليتو' ثاني الأهداف في الدقيقة الأخيرة سكنت الزاوية الضيقة لمرمى أوبلاك.



وارتفع رصيد الفريق لـ58 نقطة ليحافظ على فارق الـ7 نقاط مع المتصدر برشلونة، علما بأن الجولة الـ27 ستشهد المواجهة المنتظرة بينهما يوم الأحد القادم على ملعب "الكامب نو".



في المقابل، تجرع رجال الإيطالي فينتشينزو مونتيلا خسارتهم الـ10 هذا الموسم ليتجمد رصيدهم عند 39 نقطة يظل بها في المركز السادس.



وعلى ملعب المستايا، يدين "الخفافيش" بالفضل في هذا الانتصار للنجم الشاب سانتي مينا صاحب هدفي اللقاء في الدقيقتين 34 و68، بينما سجل هدف الفريق الباسكي ميكيل أويارزابال في الدقيقة 54.



وبهذا يحصد فالنسيا انتصاره الثالث على التوالي، والـ15 هذا الموسم، ليرتفع رصيده إلى 49 نقطة يستقر بها في المركز الرابع بفارق نقطتين فقط خلف ريال مدريد.



بينما ذاق سوسييداد مرارة الخسارة الـ12 هذا الموسم ليتجمد رصيد الفريق عند 29 نقطة في المرتبة الـ14.