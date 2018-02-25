لقي 29 شخصاً على الأقل حتفهم، يوم الأحد، جراء غارات نفذتها طائرات تابعة للتحالف الدولي بقيادة واشنطن، على قريتي الشعفة وظهرة علوني بريف دير الزور الشرقي.

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ونقلت وكالة (سانا) الرسمية عن مصادر أهلية لم تسمها قولها ان 29 شخصاً على الأقل قضوا في غارات طائرات التحالف الدولي على منازل المواطنين في قريتي الشعفة وظهرة علوني بريف دير الزور.

ولفتت المصادر إلى وقوع عدد من الجرحى حالات بعضهم خطرة ما يجعل عدد الضحايا مرشحا للزيادة نتيجة الغارات التي تسببت بأضرار مادية ودمار كبير بمنازل المواطنين وممتلكاتهم.

وكان 16 شخصاً قضوا في 20 شباط الحالي، جراء غارات لطائرات التحالف استهدفت قرية البحرة بريف دير الزور الشرقي.

ويشن طيران التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة منذ عام 2014، ضد تنظيم "داعش"، غارات بشكل شبه يومي على مواقع التنظيم في المناطق الخاضعة لسيطرته لاسيما دير الزور, ما يؤدى الى سقوط قتلى بين المدنيين جراء تلك الغارات.

وترفض الحكومة السورية عمليات التحالف ضد "داعش" بسوريا, وتصف تدخله بأنه "غير شرعي", كما توجه اتهامات متكررة له بارتكابه مجازر بحق المدنيين خلال عملياته ومحاربة من يكافح الارهاب وتدمير البنى التحتية .

ويواجه التحالف اتهامات من قبل منظمات دولية باستهداف المدنيين والبنى التحتية خلال عملياته ضد "داعش" في سوريا.

سيريانيوز