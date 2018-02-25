أعلنت الشرطة البريطانية، مساء الأحد، عن انفجار أدى لتدمير منزل ومتجر في منطقة هينكلي روود بمدينة ليستر وسط البلاد.

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية ( بي بي سي) عن بيان للشرطة ان "جميع أجهزة الطوارئ تتعامل حاليا مع هذا الأمر.. برجاء عدم التواجد في المنطقة".

وذكرت شرطة ليسترشاير على تويتر "هناك حادث كبير (...) وكل خدمات الطوارئ تتعامل حاليا مع ذلك".

ونقلت وسائل إعلام عن شهود في المنطقة قولهم إنهم سمعوا ما يشبه صوت انفجار وتم عرض تسجيل مصور نشر على تويتر ما بدا أنه حريق في مبنى بأحد الشوارع السكنية.

وقالت إدارة الإطفاء في بريطانيا إنها "أرسلت ست عربات إطفاء إلى موقع بمدينة ليستر بوسط انجلترا بعد أنباء عن وقوع انفجار كبير".

وقال رجل إطفاء في غرفة تحكم في المدينة "تلقينا اتصالا منذ ساعة بعد أنباء عن وقوع انفجار كبير وانهيار أحد المباني".

وكان عدد من الاشخاص أصيبوا بحروق, في ايلول الماضي جراء انفجار وقع في مترو أنفاق في محطة "بارسونز غرين" غربي العاصمة لندن.

وأعلنت بريطانيا، في 29 أب 2014 رفع حالة التأهب في البلاد إلى ثاني أعلى مستوى، بسبب هجمات محتملة يجري التخطيط لها في سوريا والعراق.

سيريانيوز